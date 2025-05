Mãe chama facção para castigar filha após menina de 10 anos ir a motel com idoso Após descobrir que meninas de 10 e 13 anos estavam em um motel com um homem de 63 anos, mãe acionou "tribunal do crime" para punir... ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A mãe de uma menina de 10 anos é investigada por chamar uma facção e acionar o “tribunal do crime” para punir a filha, após a criança ir ao motel com um homem de 63 anos. O caso ocorreu na última quinta-feira (22), em Cuiabá, no Mato Grosso. A Polícia Civil do MT investiga a mulher de 35 anos e o idoso após o Conselho Tutelar denunciar o caso como maus-tratos e estupro de vulnerável.

Para saber mais sobre essa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Carga com 14,5 toneladas de tainha é apreendida e vira doação para entidades beneficentes em SC

‘Meu mundo caiu’: exame detecta álcool em criança autista após aulas em SC; MP investiga

FOTOS: Manifestantes incendiam barricadas e bloqueiam principais vias de São Paulo