Mãe com filho de 1 ano salta de carro em movimento em Ponte Alta, na Serra catarinense

Uma mãe com filho no colo saltou de carro em movimento na BR-116, em Ponte Alta, na Serra Catarinense, por volta das 20h de segunda-feira (27). A jovem de 21 anos afirmou que o veículo estava sem freio, o que a levou a saltar com o filho de 1 ano e 11 meses.

