Mãe da ‘Diaba Loira’ estaria viva em SC e teria procurado por ela após morte da filha no RJ

Eweline dos Passos Rodrigues, de 28 anos, é de Tubarão, no Sul do estado; ela foi executada na última semana

A morte de Eweline dos Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, repercutiu em todo o Brasil. A catarinense, natural de Tubarão, foi executada em um confronto entre facções, na última semana, no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

