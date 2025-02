Mãe de 82 anos topa aventura de moto de 2463 km com filha pelo Sul do Brasil Juntas, mãe e filha saíram de Palhoça, na Grande Florianópolis, em 12 de janeiro e voltaram para casa no dia 24 de janeiro

ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share