Mãe de criança morta com sinais de violência em Florianópolis é solta; padrasto segue preso Casal passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (18) e mãe foi liberada sob cautelares; menino de 4 anos era autista não... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A mãe e o padrasto presos no caso da criança morta em Florianópolis, no domingo (17), passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira (18). A mulher foi liberada, enquanto o homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O menino, de apenas 4 anos, era autista não verbal e foi levado para atendimento no MultiHospital, no bairro Carianos, já com sinais vitais quase inexistentes. Segundo a Polícia Civil, a criança tinha hematomas compatíveis com agressão.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fim do frio? Novo ciclone se forma e ameaça SC com temporais e variações bruscas na temperatura

Para encostar no G-4: onde assistir ao vivo Athletic x Criciúma pela Série B

Fenômeno causa a morte de mais 100 pinguins em praia de SC