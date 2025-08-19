Mãe de criança morta com sinais de violência em Florianópolis é solta; padrasto segue preso
Casal passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (18) e mãe foi liberada sob cautelares; menino de 4 anos era autista não...
A mãe e o padrasto presos no caso da criança morta em Florianópolis, no domingo (17), passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira (18). A mulher foi liberada, enquanto o homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O menino, de apenas 4 anos, era autista não verbal e foi levado para atendimento no MultiHospital, no bairro Carianos, já com sinais vitais quase inexistentes. Segundo a Polícia Civil, a criança tinha hematomas compatíveis com agressão.
