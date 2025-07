Mãe de três e cativante: quem era frentista atingida por carro desgovernado em Joinville? Simone de Fátima Dias, de 37 anos, morreu após um Renault Clio colidir contra a sua moto na noite de sábado (19); motorista estava... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Simone de Fátima Dias, frentista de 37 anos, que morreu após um carro Renault Clio colidir contra a sua moto na noite de sábado (19), na rua Quinze de Outubro, no bairro Rio Bonito, zona norte de Joinville, era mãe de três filhos e natural da cidade de Lunardelli, no Paraná.

Para saber mais sobre a trágica história de Simone e as circunstâncias do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Incêndio derruba telhado e destrói fábrica de móveis em Gaspar

Foragido é preso após ser reconhecido por drone em aniversário de cidade em SC

Família que perdeu tudo em incêndio de grandes proporções em Blumenau pede ajuda