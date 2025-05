Mãe e filha são agredidas e pai ameaça causar incêndio em SC O suspeito foi preso no domingo (25), em Campo Erê, no Oeste do estado; ainda, o homem teria ameaçado causar um incêndio na casa com... ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 00h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h55 ) twitter

Um homem de 52 anos foi preso no domingo (25), em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina, suspeito de agredir e ameaçar mãe e filha — sua companheira, de 29 anos, e a filha do casal, de 12 anos. A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h40 da manhã para atender a ocorrência no bairro Vila Feliz.

