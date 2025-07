Mãe e filho que mataram pai com 24 facadas no Sul de SC têm pena aumentada para 55 anos Sentença é aumentada após promotora alegar que assassinato ocorreu na frente de familiares; crime foi motivado por dinheiro ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 04h37 ) twitter

Condenados pelo Tribunal do Júri da cidade de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, mãe e filho que mataram pai tiveram as penas aumentadas para mais de 55 anos de prisão, após recurso do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). Ambos foram considerados culpados pelo homicídio triplamente qualificado de um homem de 44 anos. A pena da mulher, que havia sido fixada em 18 anos de reclusão, passou para 30 anos e um mês. Já a do filho aumentou de 16 para 25 anos e dez meses de prisão, ambos em regime inicial fechado.

