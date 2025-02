Mãe e filho são atacados com tijoladas na cabeça ao procurar aluguel em Itajaí Enquanto procuram casa para alugar em Itajaí, mãe e filho são atacados com tijoladas na cabeça por morador revoltado; entenda o caso... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h08 ) twitter

Enquanto procuram casa para alugar no bairro São João em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, mãe e filho são atacados com tijoladas na cabeça por um vizinho no fim da tarde desta terça-feira (28). De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 18h50, a mãe, de 49 anos e o filho, de 30, haviam recém-chegado no local em busca de casa para alugar, quando um morador arremessou um tijolo e atingiu a cabeça da mulher.

