Mãe e padrasto são presos após morte de bebê de 8 meses em SC
Delegacias de Campos Novos e Herval d’Oeste seguem com inquérito que apura a morte de bebê e aguardam laudo cadavérico
Neste sábado (23), a a Polícia Civil prendeu a mãe e o padrasto da pequena Vitória, uma bebê de 8 meses que morreu no último dia 20 após permanecer na UTI de um hospital em Joaçaba. A bebê apresentava sinais de agressão e violência, o que levantou suspeitas da polícia.
