Mãe e padrasto são presos após morte de bebê de 8 meses em SC Delegacias de Campos Novos e Herval d'Oeste seguem com inquérito que apura a morte de bebê e aguardam laudo cadavérico ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 06h57 )

Neste sábado (23), a a Polícia Civil prendeu a mãe e o padrasto da pequena Vitória, uma bebê de 8 meses que morreu no último dia 20 após permanecer na UTI de um hospital em Joaçaba. A bebê apresentava sinais de agressão e violência, o que levantou suspeitas da polícia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

