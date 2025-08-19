‘Mãe e profissional dedicada’: quem era a cabeleireira vítima do acidente na BR-280 em SC? Gilcimara Hantschel de 30 anos foi uma das vítimas do grave acidente que aconteceu em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h58 ) twitter

Gilcimara Hantschel, de 30 anos, foi uma das vítimas do grave acidente que aconteceu em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, nesta segunda-feira (18). A colisão entre os dois carros aconteceu por volta das 13h e resultou em duas mortes.

Para saber mais sobre a história de Gilcimara e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

