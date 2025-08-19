‘Mãe e profissional dedicada’: quem era a cabeleireira vítima do acidente na BR-280 em SC?
Gilcimara Hantschel de 30 anos foi uma das vítimas do grave acidente que aconteceu em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa...
Gilcimara Hantschel, de 30 anos, foi uma das vítimas do grave acidente que aconteceu em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, nesta segunda-feira (18). A colisão entre os dois carros aconteceu por volta das 13h e resultou em duas mortes.
Para saber mais sobre a história de Gilcimara e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
