Mãe flagra companheiro beijando a boca da filha de 11 anos em SC A menina relatou que o padrasto a ameaçava para que não contasse à mãe; o caso aconteceu em Lebon Régis, no Meio-Oeste ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 04h17 )

Uma mãe flagrou o companheiro beijando a boca da filha de 11 anos no município de Lebon Régis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A PM (Polícia Militar), foi chamada pela mãe da vítima, por volta das 17h07 do último sábado (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

