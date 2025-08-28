Mãe perde 5º filho, esfaqueia vizinho para defender o 6º e é solta em Florianópolis
Quinto filho da mulher foi baleado por policiais em uma troca de tiros na Costeira do Pirajubaé, Sul da Ilha
Uma mulher foi liberada pela Justiça após esfaquear o vizinho, em Florianópolis, para, supostamente, proteger o próprio filho. O episódio aconteceu no último sábado (22), apenas um dia depois da morte do quinto filho dela, baleado em confronto com policiais na comunidade da Costeira do Pirajubaé, no Sul da Ilha.
Uma mulher foi liberada pela Justiça após esfaquear o vizinho, em Florianópolis, para, supostamente, proteger o próprio filho. O episódio aconteceu no último sábado (22), apenas um dia depois da morte do quinto filho dela, baleado em confronto com policiais na comunidade da Costeira do Pirajubaé, no Sul da Ilha.
Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: