Mãe perde 5º filho, esfaqueia vizinho para defender o 6º e é solta em Florianópolis

Quinto filho da mulher foi baleado por policiais em uma troca de tiros na Costeira do Pirajubaé, Sul da Ilha

ND Mais|Do R7

Uma mulher foi liberada pela Justiça após esfaquear o vizinho, em Florianópolis, para, supostamente, proteger o próprio filho. O episódio aconteceu no último sábado (22), apenas um dia depois da morte do quinto filho dela, baleado em confronto com policiais na comunidade da Costeira do Pirajubaé, no Sul da Ilha.

