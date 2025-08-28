Mãe perde 5º filho, esfaqueia vizinho para defender o 6º e é solta em Florianópolis Quinto filho da mulher foi baleado por policiais em uma troca de tiros na Costeira do Pirajubaé, Sul da Ilha ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 02h36 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher foi liberada pela Justiça após esfaquear o vizinho, em Florianópolis, para, supostamente, proteger o próprio filho. O episódio aconteceu no último sábado (22), apenas um dia depois da morte do quinto filho dela, baleado em confronto com policiais na comunidade da Costeira do Pirajubaé, no Sul da Ilha.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fotógrafa de Blumenau ganha prêmio internacional com foto de parto do filho de influenciadora

Balonismo comercial no Brasil terá normas inéditas ainda neste ano

VÍDEO: Micro-ônibus passa por cima de mulher que acaba morta em SC