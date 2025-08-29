Mãe que levava filhos para a escola morre atropelada em SC Grave acidente foi registrado em Araranguá, no Extremo Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (28) ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 23h17 ) twitter

Uma mulher, de 42 anos, morreu após ser atropelada por um carro, em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (28). A ocorrência foi registrada no bairro Alto Feliz. Segundo a Polícia Civil, a vítima levava os filhos para a escola quando foi atingida pelo automóvel.

