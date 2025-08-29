Logo R7.com
Mãe que levava filhos para a escola morre atropelada em SC

Grave acidente foi registrado em Araranguá, no Extremo Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (28)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma mulher, de 42 anos, morreu após ser atropelada por um carro, em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (28). A ocorrência foi registrada no bairro Alto Feliz. Segundo a Polícia Civil, a vítima levava os filhos para a escola quando foi atingida pelo automóvel.

A ocorrência foi registrada no bairro Alto Feliz. Segundo a Polícia Civil, a vítima levava os filhos para a escola quando foi atingida pelo automóvel.

