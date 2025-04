Mãe suspeita de agredir filha com pedaços de ferro e madeira é presa em Balneário Camboriú Além de agredir filha, mãe deixaria criança sem higiene, andando com roupas sujas, e com fome ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 03h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 25 anos foi presa na noite da última terça-feira (22) em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, suspeita de agredir a filha de 9 anos constantemente. Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida na rua Panamá, no bairro das Nações. A criança seria vítima de frequente violência por parte da mãe, que usaria pedaços de madeira e ferro para agredi-la.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este caso chocante e as medidas que estão sendo tomadas.

Leia Mais em ND Mais:

Quem é Alessandro Stefanutto, presidente do INSS afastado por suspeita de fraude bilionária

Funcionário da Caixa Econômica Federal é investigado por desvio de R$ 2,3 milhões em SC

Lhamas em Blumenau: família mostra como é conviver com os animais