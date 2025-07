Mãe vive angústia desde 2022 à procura do corpo do filho desaparecido em SC O jovem sumiu no fim de 2022, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h57 ) twitter

“Só queria dar um enterro digno a ele”. Mais de dois anos após o desaparecimento de Edgar Inácio Junior, a mãe, Regiane dos Santos, segue no desejo de se despedir do filho. O jovem sumiu no fim de 2022, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Desde então a família luta por informações sobre o paradeiro do corpo.

