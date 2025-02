‘Mainha do Crime’: saiba quem é a chefe de quadrilha presa pela morte de ciclista em SP Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como 'Mainha do Crime', é investigada por financiar uma série de crimes em São Paulo, entre eles... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h47 ) twitter

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira (18) a “Mainha do Crime”, suspeita de comandar uma quadrilha que realiza assaltos na capital paulista. Entre os casos investigados está a morte do ciclista Vitor Medrado, no dia 13 de fevereiro, em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste. Ele foi alvejado no pescoço, mesmo sem esboçar reação.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes da prisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

