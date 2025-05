Maio Amarelo: acidentes de trânsito com morte sobem 30% nas rodovias estaduais de SC De janeiro a abril de 2024, foram 50 mortes em acidentes de trânsito. Este ano, no mesmo período, 65 pessoas perderam a vida nas estradas... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h07 ) twitter

Santa Catarina precisa, urgentemente, se conscientizar para reduzir os altos índices de acidentes de trânsito. Considerando somente as rodovias estaduais, de janeiro a abril de 2024, foram 50 mortes em acidentes de trânsito. Este ano, no mesmo período, 65 pessoas perderam a vida no trânsito, ou seja, um crescimento de 30%.

Saiba mais sobre essa importante campanha e os dados alarmantes no trânsito acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

