Maior cidade de região de SC desliga radares de velocidade em 22 faixas: ‘Voto de confiança’ Medida foi anunciada no início de julho, em Criciúma, e efetivada há alguns dias; entenda a motivação ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Criciúma, a maior cidade do Sul de Santa Catarina, desligou radares de velocidade em 22 faixas do município. A medida foi anunciada pela DTT (Diretoria de Trânsito e Transporte) no início de julho e efetivada ao longo dos últimos dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações.

Leia Mais em ND Mais:

‘Olhos digitais’: segurança da Efapi prevê drones e até rastreamento de foragidos em tempo real

SC recebe 62 médicos em postos de saúde nesta quarta-feira; veja em quais municípios

Como concorrer a uma das 650 vagas temporárias da Oktoberfest 2025 e garantir renda extra