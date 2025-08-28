Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maior cidade de região de SC desliga radares de velocidade em 22 faixas: ‘Voto de confiança’

Medida foi anunciada no início de julho, em Criciúma, e efetivada há alguns dias; entenda a motivação

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Criciúma, a maior cidade do Sul de Santa Catarina, desligou radares de velocidade em 22 faixas do município. A medida foi anunciada pela DTT (Diretoria de Trânsito e Transporte) no início de julho e efetivada ao longo dos últimos dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.