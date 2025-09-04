Maior cidade de região em SC elimina 500 quilos de cabos em apenas uma rua
Operação Limpa Fios foi realizada, nesta semana, em Criciúma, no Sul do estado
A quarta etapa da Operação Limpa Fios, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, retirou 500 quilos de cabos obsoletos em apenas uma rua: a Dolário dos Santos, esquina com a Abílio de Paulo, no Centro. A ação aconteceu na terça-feira (2).
