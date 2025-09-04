Maior cidade de região em SC elimina 500 quilos de cabos em apenas uma rua Operação Limpa Fios foi realizada, nesta semana, em Criciúma, no Sul do estado ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 03h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A quarta etapa da Operação Limpa Fios, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, retirou 500 quilos de cabos obsoletos em apenas uma rua: a Dolário dos Santos, esquina com a Abílio de Paulo, no Centro. A ação aconteceu na terça-feira (2).

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Servidor e esposa são proibidos de se aproximar de universitária após denúncia de assédio em SC

Vítimas de rompimento de reservatório em SC foram coagidas a aceitar indenização, aponta DPE

VÍDEO: Conversão repentina causa batidas em série e lança motociclista no ar em Joinville