Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maior cidade de região em SC elimina 500 quilos de cabos em apenas uma rua

Operação Limpa Fios foi realizada, nesta semana, em Criciúma, no Sul do estado

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A quarta etapa da Operação Limpa Fios, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, retirou 500 quilos de cabos obsoletos em apenas uma rua: a Dolário dos Santos, esquina com a Abílio de Paulo, no Centro. A ação aconteceu na terça-feira (2).

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.