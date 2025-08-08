Maior cidade de SC abre processo seletivo para 41 vagas com salários que passam de R$ 8 mil
Contratações temporárias são para cargos de nível médio e superior, incluindo diversas especialidades médicas e áreas técnicas em Joinville...
A Prefeitura de Joinville iniciou nesta quinta-feira (7) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferece 41 vagas temporárias para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As inscrições seguem até 19 de agosto e podem ser feitas pelo site do Instituto AOCP.
A Prefeitura de Joinville iniciou nesta quinta-feira (7) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferece 41 vagas temporárias para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As inscrições seguem até 19 de agosto e podem ser feitas pelo site do Instituto AOCP.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: