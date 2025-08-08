Maior cidade de SC abre processo seletivo para 41 vagas com salários que passam de R$ 8 mil Contratações temporárias são para cargos de nível médio e superior, incluindo diversas especialidades médicas e áreas técnicas em Joinville... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 00h57 ) twitter

A Prefeitura de Joinville iniciou nesta quinta-feira (7) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferece 41 vagas temporárias para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As inscrições seguem até 19 de agosto e podem ser feitas pelo site do Instituto AOCP.

