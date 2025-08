Maior cidade de SC abriga paraísos escondidos com trilhas, cachoeiras e cafés coloniais Em Joinville, rotas como a Estrada Bonita e a Rota das Flores oferecem experiências de turismo rural que incluem passeios de trator... ND Mais|Do R7 04/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h58 ) twitter

Em Joinville, maior cidade de Santa Catarina, o turismo rural revela paisagens e locais para se conectar com a natureza. Entre as rotas estão a Estrada Bonita, os Caminhos do Piraí e a Rota das Flores. Segundo o Guia Visite Joinville, cada uma dessas rotas oferece serviços específicos e experiências como cafés coloniais, trilhas, cachoeiras e até um passeio de trator.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre os encantos de Joinville!

