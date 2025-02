“Maior evento de lutas com networking”, diz organizador do Executive Fight Bushido Florianópolis vai sediar um evento que mistura artes marciais, business e networking no dia 25 de janeiro e ainda tem luta entre empresários... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 05h06 ) twitter

O evento Executive Fight Bushido, sucesso no Japão e que reúne artes marciais, business e networking chega ao Brasil pela primeira vez e promete movimentar Florianópolis no próximo sábado (25). O organizador do evento, Sandro Santos destacou a experiência de unir o tão importante networking entre empresários e ainda com o entretenimento das artes marciais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

