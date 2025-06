Maior evento off-road da América Latina, Fenajeep começa nesta quarta em Brusque 31ª Fenajeep (Festa Nacional do Jeep) terá cinco dias de programação ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Começa nesta quarta-feira (18), a 31ª Fenajeep (Festa Nacional do Jeep), em Brusque. O maior evento off-road da América Latina ocorre até domingo (22), no Complexo Chico Wehmuth. A expectativa da organização é atrair um público de 50 mil pessoas durante os cinco dias de evento, além de competidores de todas as regiões do país para participar das provas indoor: gaiola cross, jeep cross, desafio Fenajeep e UTV, além dos passeios expedition e radical.

Não perca a chance de saber tudo sobre este grande evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Veja detalhes da reunião da UFSC que aprovou a mudança do nome do campus em Florianópolis

Blumenau é pioneira em SC com ferramenta que ‘dá voz a quem não fala’

ExpoSuper destaca inovações e negócios no segundo dia do evento