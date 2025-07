Maior festival socioambiental da América Latina, Planeta.doc confirma 10ª edição em SC Planeta.doc 2025 terá exibições, debates e ações educativas em Florianópolis e em outras capitais, além do lançamento de plataforma... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 05h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 05h15 ) twitter

O Planeta.doc, considerado um dos maiores festivais socioambientais da América Latina, confirmou sua 10ª edição para 2025, com início em setembro e programação até dezembro. Sediado em Florianópolis, o evento amplia sua atuação nacional com ações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além de uma extensa mostra online gratuita.

