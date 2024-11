Maior rede supermercadista de SC inova e oferece vagas de trabalho só aos fins de semana Maior rede supermercadista de SC inova e oferece vagas de trabalho só aos fins de semana ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h30 ) twitter

Supermercado em Joinville

O Grupo Koch, maior rede supermercadista de Santa Catarina e a 10ª maior do Brasil, lançou novas vagas de trabalho com o objetivo de atrair profissionais de diferentes perfis. As modalidades incluem trabalho aos finais de semana ou em dias adaptáveis à rotina do trabalhador, visando atender as demandas do mercado e oferecer mais flexibilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as novas oportunidades de trabalho!

