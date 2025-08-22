Logo R7.com
Maior sambaqui do mundo fica em SC e guarda mistérios de povos ancestrais

Monumento arqueológico, localizado em Jaguaruna, revela rituais e costumes de comunidades pré-históricas

No Litoral Sul de Santa Catarina, a cidade de Jaguaruna abriga um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do Brasil. Entre dunas e brisas salgadas, é lá que está localizado o maior sambaqui do mundo, monte milenar que guarda registros de um povo ancestral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre os mistérios que cercam esse importante patrimônio cultural!

