Maior sambaqui do mundo fica em SC e guarda mistérios de povos ancestrais Monumento arqueológico, localizado em Jaguaruna, revela rituais e costumes de comunidades pré-históricas ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h37 )

No Litoral Sul de Santa Catarina, a cidade de Jaguaruna abriga um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do Brasil. Entre dunas e brisas salgadas, é lá que está localizado o maior sambaqui do mundo, monte milenar que guarda registros de um povo ancestral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre os mistérios que cercam esse importante patrimônio cultural!

