Maior shopping náutico do Brasil em SC terá hotel 5 estrelas e academia com vista para o mar R$ 100 milhões em recurso privados foram investidos para a construção de shopping náutico na Marina de Itajaí

Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, terá o primeiro shopping em marina do Brasil. O Boulevard Marina Itajaí é resultado de um investimento privado de R$ 100 milhões e a previsão é que fique pronto no fim de 2026. Durante o Marina Boat Show foram anunciadas diversas novidades sobre essa esperada atração. Dentre elas está o projeto de um hotel cinco estrelas com arquitetura inspirada nas velas náuticas, ao lado do shopping.

