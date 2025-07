Maior travessia da Ilha: nova ponte da Lagoa começa a operar com trânsito parcialmente liberado A estrutura da nova ponte da Lagoa, que já está asfaltada, iluminada e sinalizada, começou a receber nesta sexta-feira o tráfego de... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 05h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 05h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, teve parte de sua estrutura liberada para o tráfego de veículos nesta sexta-feira (4). O ato simbólico da liberação contou com a presença do governador Jorginho Mello. A obra é a maior travessia já construída em Florianópolis, com 214 metros de extensão e 17 metros de largura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em ND Mais:

Corpo é encontrado em Gaspar após 7 dias de buscas no Rio Itajaí-Açu

Homem é condenado após tentar matar sogro na frente da esposa e da filha de quatro meses em SC

Irmãos tentam matar idoso para roubar aposentadoria e acabam presos em SC