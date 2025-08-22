Maior universidade do Sul de SC prevê abrir unidade em cidade histórica do litoral
Laguna pode ganhar unidade da Unesc com cursos ligados ao turismo e energia limpa
Unesc em Laguna? A Universidade do Extremo Sul Catarinense estuda ampliar sua área de atuação com a criação de uma unidade no município. A iniciativa, que é um desejo compartilhado pela instituição e pela prefeitura, está atualmente em fase de análise e viabilidade.
