Maior universidade do Sul de SC prevê abrir unidade em cidade histórica do litoral

Laguna pode ganhar unidade da Unesc com cursos ligados ao turismo e energia limpa

Unesc em Laguna? A Universidade do Extremo Sul Catarinense estuda ampliar sua área de atuação com a criação de uma unidade no município. A iniciativa, que é um desejo compartilhado pela instituição e pela prefeitura, está atualmente em fase de análise e viabilidade.

