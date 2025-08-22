Maior universidade do Sul de SC prevê abrir unidade em cidade histórica do litoral Laguna pode ganhar unidade da Unesc com cursos ligados ao turismo e energia limpa ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Unesc em Laguna? A Universidade do Extremo Sul Catarinense estuda ampliar sua área de atuação com a criação de uma unidade no município. A iniciativa, que é um desejo compartilhado pela instituição e pela prefeitura, está atualmente em fase de análise e viabilidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante expansão da Unesc!

Leia Mais em ND Mais:

Crueldade: cães aparecem mortos e pintados com tinta em SC e caso vai à polícia

Vídeo mostra acidente grave entre moto e patinete elétrico em Balneário Camboriú

VÍDEO: Autoridades apuram incidente com navio em porto de SC durante ventania