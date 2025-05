‘Maioria tem nível de 6º ano e está no 9º’, diz diretora de Educação de Florianópolis Após o levantamento Avalia Floripa revelar dados alarmantes de ensino, a Secretaria Municipal de Educação tem implantado ações para... ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h56 ) twitter

A educação pública de Florianópolis recebeu um duro choque de realidade com os resultados do primeiro diagnóstico do sistema de avaliação educacional de Florianópolis, Avalia Floripa, aplicada pela Secretaria Municipal de Educação em abril deste ano. Voltado para os alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais, o levantamento revelou dados alarmantes que exigem medidas urgentes e profundas.

Para entender melhor a situação e as ações que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

