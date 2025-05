Mais chuvas e madrugadas geladas? Saiba quando a frente fria perde força em Santa Catarina Sistema climático segue ativo e provoca nebulosidade e instabilidade no litoral catarinense; chuvas já têm data para dar trégua no... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 18h44 ) twitter

A presença de uma frente fria continua influenciando o clima em Santa Catarina nesta semana, mantendo o tempo fechado com possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões. Com isso, o estado deve se manter com instabilidades e novas madrugadas geladas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre quando a frente fria perde força e como isso afetará o clima em Santa Catarina! saiba mais

