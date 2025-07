Mais da metade dos blumenauenses quer empreender, aponta pesquisa Levantamento revela perfil proativo e adaptável da população de Blumenau, mas aponta burocracia e falta de informação como entraves... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 25/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um estudo inédito sobre o ambiente empreendedor em Blumenau revelou que 55% dos moradores da cidade têm intenção ou já decidiram abrir o próprio negócio. O dado, extraído da pesquisa Focus 2025/1, da Furb (Universidade Regional de Blumenau), reflete uma forte cultura empreendedora local, marcada por traços de proatividade, criatividade e capacidade de adaptação.

Para saber mais sobre as características do perfil empreendedor em Blumenau e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Descontos indevidos no INSS: mais de 23 mil catarinenses vão receber ressarcimento automático

Mulher morre após ser atropelada por caminhão na BR-280 no Planalto Norte de SC

Alunos com patrimônio milionário no Universidade Gratuita têm 5 dias para apresentar defesa