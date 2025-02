Mais da metade dos ônibus circula sem ar-condicionado no calorão de Joinville Sem data para ser publicado, edital de concessão do transporte coletivo prevê 100% dos ônibus refrigerados ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h27 ) twitter

Em dias que a sensação de calor bate os 52º C, quem precisa utilizar os ônibus do transporte coletivo de Joinville, no Norte catarinense, fica preocupado. Dos 286 “zarcos” em operação, apenas 45% conta com ar-condicionado.

