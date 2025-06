Mais da metade dos taxistas de Criciúma estava irregular; veja o que mudou Motoristas têm até julho para se recadastrar e evitar sanções, que podem levar a perda da licença ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 23h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Taxistas de Criciúma têm até julho para se recadastrar e evitar sanções que podem levar à perda da licença. Uma força-tarefa, coordenada pela DTT (Diretoria de Trânsito e Transportes), acontece na cidade para atualizar o cadastro dos motoristas, após o órgão identificar, no início do ano, que mais da metade deles atuava de forma irregular.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças e o impacto na categoria!

Leia Mais em ND Mais:

Boeing 787 sofre 1º acidente da história em queda de avião na Índia; veja o modelo

Agricultor que descobriu erro na divisa entre SC e PR tem multa ambiental anulada; entenda

Ônibus voltam a circular após mais de 5 horas de paralisação em Florianópolis