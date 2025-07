Mais de 10 bebês recém-nascidos recebem antídoto para cobra por engano em hospital de SC Os bebês estão sendo acompanhados e até o momento nenhum efeito colateral foi identificado; caso ocorreu em Canoinhas ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 02h36 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h36 ) twitter

Bebês recém-nascidos receberam, por erro de aplicação, antídoto de cobra no lugar da vacina contra hepatite B, na maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Os 11 pacientes estão sendo acompanhados e, até o momento, nenhum efeito colateral foi identificado. Os casos ocorreram entre os dias 9 e 11 de julho.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

