Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mais de 10 disparos: suspeito de execução a tiros a luz do dia em SC é preso

Inquérito policial é aberto e Polícia Civil já investiga circunstâncias de execução a tiros em Navegantes

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um dos suspeitos de envolvimento na execução de Claudinei Bueno Felix em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, foi preso nesta quarta-feira (13), mesmo dia do crime. O homem foi localizado em Balneário Camboriú, no condomínio de uma mulher, com quem teria um relacionamento. Conforme o capitão Diogo Lima, da Polícia Militar, informou à NDTV RECORD, a hipótese é que duas pessoas estivessem no carro. Os suspeitos teriam passado com o veículo pelo bairro São Paulo e disparado mais de 10 tiros contra a vítima, que morreu próximo ao local. Por fim, teriam fugido.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.