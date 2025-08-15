Mais de 10 disparos: suspeito de execução a tiros a luz do dia em SC é preso
Inquérito policial é aberto e Polícia Civil já investiga circunstâncias de execução a tiros em Navegantes
Um dos suspeitos de envolvimento na execução de Claudinei Bueno Felix em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, foi preso nesta quarta-feira (13), mesmo dia do crime. O homem foi localizado em Balneário Camboriú, no condomínio de uma mulher, com quem teria um relacionamento. Conforme o capitão Diogo Lima, da Polícia Militar, informou à NDTV RECORD, a hipótese é que duas pessoas estivessem no carro. Os suspeitos teriam passado com o veículo pelo bairro São Paulo e disparado mais de 10 tiros contra a vítima, que morreu próximo ao local. Por fim, teriam fugido.
