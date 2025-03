Mais de 150 kg de alimentos vencidos são apreendidos pela Vigilância Sanitária em SC Alimentos vencidos foram descartados e os estabelecimentos notificados para que cumpram com as exigências ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 05h05 ) twitter

Em uma operação realizada nessa quarta-feira (11), a Vigilância Sanitária de Itajaí descartou mais de 150 kg de alimentos vencidos e impróprios para consumo. A ação ocorreu no aterro sanitário da cidade e envolveu a apreensão de produtos estragados e mal-acondicionados em dois estabelecimentos no bairro Portal 2 e outros dois no bairro Santa Regina.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

