Mais de 2 mil afetados: cidade de SC mobiliza ajuda para reconstrução após temporal Videira, no Meio-Oeste do estado, foi afetada por um forte temporal na semana passada; município lançou uma campanha para auxiliar... ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h16 )

Em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, 540 famílias de produtores rurais já receberam auxílio da prefeitura, por meio da Defesa Civil, após os estragos causados pelo forte temporal na noite de quarta-feira (4).

Saiba mais sobre a mobilização e as ações de ajuda no município consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

