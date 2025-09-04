Mais de 2 toneladas de suco de SC encalham em porto após tarifas impostas por Trump A Fischer Sucos enfrenta dificuldades para a venda de produtos nos EUA, por conta das Tarifas de Trump, porém a produção não foi afetada... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 22h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h57 ) twitter

As tarifas de Trump já se tornaram realidade, e algumas empresas brasileiras começam a sentir os efeitos da cobrança. A Fischer Sucos, localizada em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, enfrenta dificuldades com 2,3 mil toneladas de produto paradas no porto de Santos, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa situação impactante!

