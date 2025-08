Mais de 2,7 mil vagas de emprego estão abertas na Grande Florianópolis; veja como se inscrever No total, SC soma mais de nove mil oportunidades em diferentes áreas e há chances para pessoas com ou sem experiência ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 06h17 ) twitter

Com vagas em diversos setores e para diferentes níveis de escolaridade, Santa Catarina tem 9.338 oportunidades de trabalho abertas por meio do Sine (Sistema Nacional de Emprego). Desse total, 2.710 estão disponíveis na Grande Florianópolis. Além de postos para profissionais com experiência, também há chances para quem busca o primeiro emprego. Do total de vagas no estado, 426 são exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência).

