Mais de 30 mil vagas: indústria lidera geração de emprego em SC; veja quais setores se destacam O acumulado de janeiro e fevereiro chegou a 31.194 novos vínculos empregatícios, o que corresponde a 58,4% do total de contratações... ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 18h49 (Atualizado em 29/03/2025 - 18h49 )

Um levantamento feito pela Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), revelou que a indústria liderou o ranking de geração de empregos no primeiro bimestre de 2025 em Santa Catarina. O acumulado de janeiro e fevereiro chegou a 31.194 novos vínculos empregatícios, o que corresponde a 58,4% do total de contratações do estado no período.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os setores que estão se destacando na geração de empregos!

