'Mais de 300': infestação de escorpiões assola condomínio em Itajaí Só em 2025, 118 escorpiões foram encontrados no condomínio, localizado no bairro da Murta ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h05 )

Um condomínio de prédios localizado no bairro da Murta, em Itajaí, registra um fenômeno incomum: o constante aparecimento de escorpiões. Ao todo, mais de 300 animais da espécie foram encontrados no local, sendo 118 capturados apenas em 2025.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa preocupante infestação e as medidas que estão sendo tomadas para controlar a situação.

