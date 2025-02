Mais de 300 kg de drogas são incinerados em Camboriú em ação contra o tráfico Polícia Civil destaca que combate ao tráfico de entorpecentes é um dos maiores desafios do órgão no estado ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h26 ) twitter

Mais de 300 kg de drogas foram incinerados pela Polícia Civil na última segunda-feira (17) em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. Foram mais de 150 kg de cocaína e 150 kg de maconha.

