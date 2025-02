Mais de 300 mil pessoas aproveitaram a programação de Natal em Blumenau A programação celebrou histórias e tradições desde o dia 4 de dezembro, com encerramento no último domingo (19) ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 00h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 00h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A programação do Natal em Blumenau chegou ao fim no último domingo (19), encerrando as festividades na Vila Germânica. Segundo estimativa da Prefeitura Municipal, mais de 300 mil pessoas visitaram as diversas atrações que celebraram a temática “Tradições que encantam, histórias que unem”.

Para mais detalhes sobre o sucesso do Natal em Blumenau, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Governador de SC anuncia Mário Hildebrandt como novo secretário da Defesa Civil

VÍDEO: Bebê de dez dias é salvo pelos bombeiros na porta de quartel em SC

Praias de SC ficam sem relatório de balneabilidade pela 2ª vez seguida; veja recomendações