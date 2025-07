Mais de 300 vagas são ofertadas em Feirão de Empregos no Sul de SC; confira local O evento acontece nesta quinta-feira (3), a partir das 9h; empresas parceiras realizam entrevistas diretamente no local; interessados... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h55 ) twitter

O Sul de Santa Catarina recebe, na cidade de Tubarão, um Feirão de Emprego com oferta de mais de 300 vagas para diversos setores econômicos e perfis profissionais. O evento ocorrerá nesta quinta-feira (3), das 9h às 16h, na Praça 7 de Setembro, em frente ao calçadão. Os interessados devem levar um documento com foto, pois a feira contará com a participação de empresas parceiras e com entrevistas realizadas diretamente no local, oportunizando o candidato de ser contratado no mesmo dia.

Não perca a chance de garantir sua vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

