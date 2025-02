Mais de 35 mil casas ficam sem energia elétrica após batida de guindaste em poste em Blumenau O guindaste estava realizado obras no bairro da Velha, quando colidiu com um poste da rede da Celesc ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 26/02/2025 - 20h46 ) twitter

Cerca de 37 mil moradores do bairro Velha, em Blumenau, tiveram o fornecimento de energia afetado após a batida de um guindaste com um poste da Celesc, no início da tarde desta quarta-feira (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências.

