Mais de 4 mil queixas: MP quer lei para frear barulho em cidade turística de SC Prefeitura de Balneário Camboriú afirma que já estuda projeto de lei para endurecer regras; saiba mais ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) recomendou à Prefeitura de Balneário Camboriú a adoção de uma série de medidas para enfrentar o aumento da poluição sonora na cidade. Entre as propostas estão mudanças na legislação, capacitação de fiscais e criação de uma lei específica sobre o tema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante questão!

Leia Mais em ND Mais:

Criança com falência intestinal em SC será transferida com urgência por decisão da Justiça

Crescimento econômico no Sul de SC surpreende mesmo com cenário nacional instável

‘Menina doce e educada’: escola lamenta morte de aluna em grave acidente na BR-470 em SC