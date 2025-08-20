Mais de 40 presos e quase 3 anos de investigação: a linha do tempo da Operação Mensageiro em SC
Investigação que apura fraude em licitações públicas de serviços de lixo já resultou na prisão de 17 prefeitos e três vices em Santa...
A Operação Mensageiro, que apura fraudes milionárias em contratos de coleta e destinação de lixo, prendeu 45 pessoas em quase três anos. Ao todo, 21 prefeituras de Santa Catarina já foram alvos da investigação em seis fases deflagradas pelo Ministério Público.
A Operação Mensageiro, que apura fraudes milionárias em contratos de coleta e destinação de lixo, prendeu 45 pessoas em quase três anos. Ao todo, 21 prefeituras de Santa Catarina já foram alvos da investigação em seis fases deflagradas pelo Ministério Público.
Para saber mais sobre os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: