Mais de 400 escorpiões são capturados em Itajaí em 2025; município faz alerta Erradicação de escorpiões é inviável, por isso controle populacional e prevenção são principais estratégias ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 23h09 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h09 )

Somente nos primeiros meses de 2025 já foram capturados e controlados 414 escorpiões em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, pela Gerência de Controle de Zoonoses. No ano interior, foram mais de 1,6 mil animais.

Saiba mais sobre as medidas preventivas e o controle de escorpiões consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

